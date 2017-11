Jeroen Hertzberger: 'Nu acht van de negen wedstrijden winnen'

HC Rotterdam speelde zondag met 1-1 gelijk tegen koploper Bloemendaal en staat halverwege de veldcompetitie op de vijfde plek in de hockey hoofdklasse. Een goed moment dus om de balans op te maken wat betreft de eerste seizoenshelft. Aanvoerder Jeroen Hertzberger is daarover niet tevreden. "We hebben het in drie wedstrijden laten liggen."

"Het verschil in de hoofdklasse tussen alles winnen of verliezen, is heel klein", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

"Het is juist dat kleine verschil waar je constant mee bezig bent, om ervoor te zorgen dat het vaker goed valt. Vijf verliespartijen is veel te veel voor Rotterdam. Een vijfde plek is wat mij betreft beneden onze stand. Ik ben er ook van overtuigd dat als wij altijd zo spelen zoals zondag tegen Bloemendaal, dat wij er dan zeker geen vijf hadden verloren."

Mindset

Volgens Hertzberger zijn er mentaal stappen te zetten voor de Rotterdamse ploeg. "We moeten zorgen, als we een paar kansen missen of een goal tegen krijgen, dat het geen invloed heeft op ons spel. Dat heeft het in de eerste seizoenshelft iets te veel gedaan. Dat zal er in de tweede helft uit moeten en dat is het belangrijkste aandachtspunt in de winter.

Ik moet wel zeggen dat het vanuit een topsportoogpunt heel moeilijk is, als je dingen goed doet en je verliest een aantal keer tegen de verhouding in. Dan is het heel moeilijk om er mentaal mee om te gaan. Dat is één van de moeilijkste dingen in de topsport. Als dat keer op keer gebeurt, dan word je er een beetje moedeloos van. Maar het is wel een uitdaging om rustig te blijven. Kijk, als je niks creëert, dan heb je pas reden tot zorg."

Geloof

De aanvoerder is er wel overtuigd dat HCR de eerste vier nog gaat halen. "Ik heb tegen de andere jongens gezegd: als je er niet in gelooft dat het nog kan, dan hoef ik je niet te zien. Het heeft alleen maar zin om ervoor te gaan. Ik geloof er heilig in dat we die vierde plek nog kunnen pakken."

