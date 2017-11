Jonge Denker des Vaderlands heet Neila en komt uit Rotterdam

Diep nadenken doet ze eigenlijk haar hele leven al. Met een hartstochtelijk pleidooi voor het belang van idealen trok ze de jury over de streep. De 17-jarige Neila Bakija uit Rotterdam is uitgeroepen tot Jonge Denker des Vaderlands.

De concurrentie was niet mals en ruim zestig man sterk. "De allerbesten", zegt Neila's docent Roland van Loosbroek in zijn filosofielokaal op het Emmauscollege in Rotterdam. Hij is zo trots als een pauw op de leerlinge die hij voordroeg voor de eretitel.

Een jaar lang mag Neila zich de eerste Jonge Denker des Vaderlands noemen. Dat betekent dat ze regelmatig te lezen zal zijn in dagbladen en wellicht ook te zien op tv. Ze wil haar filosofische licht laten schijnen over onderwerpen als jongeren, onderwijs en vrouwenrechten.

"Het is mijn angst dat we onze idealen verliezen en allemaal robots worden", vat ze haar winnende stelling kort en krachtig samen. "Neila is zelf bepaald geen robot", vult docent Van Loosbroek aan. "Ze is altijd bezig met dingen en op zoek naar een nieuwe uitdaging."

"Dat zat er als kind al in. Ik praatte als kind al veel met mijn ouders over kleine en grote dingen", zegt Neila. "Dan ging het er bijvoorbeeld over waarom mensen soms heel aardig zijn, maar het eigenlijk toch heel anders blijkt te liggen."

Maar zijn de jongeren van tegenwoordig niet alleen maar verkleefd met hun mobiel? "Nee", zegt Roland van Loosbroek stellig. "Tijdens de filosofiecompetities in mijn klas gaan ze er goed voorbereid en bevlogen tegenaan. Ik ben hoopvol voor de toekomst."







Overigens is er meer in het leven voor Neila dan peinzen, mijmeren en debatteren. Ze danst, zingt en acteert ook graag.

De kans is groot dat we in de toekomst vaker van haar gaan horen, want Neila heeft politieke ambities. En ook daar is doortastend. Met staatssecretaris Sander Dekker ging ze lunchen. En premier Rutte gaf haar een stoomcursus politiek.