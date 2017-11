Jesse Klaver rekent op veel Rotterdamse stemmen

Ruim 800 mensen zijn woensdagavond afgekomen op een meetup van GroenLinks-leider Jesse Klaver in poppodium Annabel. De zaal was uitverkocht. Klaver: "Wij staan hier voor de stille krachten van Nederland."

Een groot deel van het publiek is geen lid van Klavers partij. "Toch denk ik dat er heel veel op GroenLinks gaan stemmen, ook hier in Rotterdam", zegt hij.

"Wij worden de grootste partij op links bij de gemeenteraadsverkiezingen", verzekert de Rotterdamse fractieleider Judith Bokhove.

"Gemeenten hebben steeds meer te zeggen over bijvoorbeeld de zorg", meldt Klaver. "Daar kan GroenLinks in Rotterdam het verschil maken, maar ook op klimaatbeleid is er veel te verbeteren."

Kantine-tour

"Ik ben gekomen voor Jesse Klaver", zegt een meisje, terwijl ze in de rij staat voor een selfie met de populaire politicus. "Maar ook voor GroenLinks natuurlijk." Klaver wil zijn succesvolle meetups in poppodia als Annabel een vervolg gaan geven in kantines.

"We beginnen met een kantine-tour", zegt Klaver. In scholen, fabrieken, zorginstellingen en bij sportvelden wil leider van GroenLinks nieuw publiek aanboren. Daarmee moet zijn partij een brede volksbeweging worden.

"Uiteindelijk komen al die mensen die we ontmoeten op de kantine-tour samen op een groot evenement in september. Dan ontmoeten we iedereen pal voor Prinsjesdag, als we de gevolgen van dit kabinetsbeleid echt gaan voelen."