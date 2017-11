Tantra-masseurs vaak over de schreef: 'Het zijn serieverkrachters'

Kort na de oprichting zijn bij het Meldpunt Tantra Misbruik al meer dan veertig meldingen van aanranding en verkrachting binnengekomen. De klachten gaan over negen verschillende 'tantra-masseurs' en meerdere instituten. Ook in Rotterdam. Caroline Fransen van het meldpunt typeert de masseurs als "serieverkrachters".

Neem meneer X uit Rotterdam. "Hij heeft een prachtige website waarop hij belooft je te helen van seksueel misbruik. Met respect voor grenzen", vertelt Fransen. "Maar dan kom je daar en steekt hij zomaar zijn piemel in je. Zonder condoom ook nog eens."

"Vrouwen die misbruikt zijn", vervolgt ze, "hebben vaak een slechte relatie met hun lijf. Met tantra-sessies hopen ze hun vertrouwen in mannen weer terug te krijgen. Maar wat gebeurt er? Ze worden opnieuw getraumatiseerd."

Bordje aan de muur



Tantra is een spirituele vorm van seks en intimiteit. In plaats van louter om orgasmes draait het in deze van oorsprong Indiase filosofie vooral om aanraking en meditatie.

Iedereen kan zich tantra-masseur of tantra-coach noemen. Het is een vrij beroep, waar je geen vergunning of diploma voor hoeft te hebben. "Jan en Alleman kan een bordje aan de muur spijkeren, een website lanceren en aan de slag", zegt Fransen.

Misbruikte vrouwen hebben aangifte gedaan bij de politie, weet ze. Maar lang niet altijd zijn agenten bereid om die op papier te zetten. Het vervolgen van de daders is sowieso moeilijk. Fransen: "Het is het woord van het slachtoffer tegen dat van de dader. Niemand anders was erbij. En omdat het om tantra gaat, is het ook nog eens geen verkrachting met geweld."

Meest wonderlijke weekend



Mirjam de Winter, die als journalist onder meer voor RTV Rijnmond werkt, maakte ooit een tantra-weekend mee, samen met haar partner. "In onze kennissenkring zitten mensen die aan tantrische seks doen. Toen we daarover hoorden dachten we: dat is boeiend voor een reportage. Dus wij zijn een weekend mee geweest. Nou, het was het meest wonderlijke weekend uit mijn leven."

"Wat vooral is bijgebleven is mensen stapje voor stapje hun grenzen verlegden, onder leiding van een soort goeroe. Er was een jonge vrouw van begin twintig, die niet kon klaarkomen. Ze was daar samen met haar vriend. De vrouw werd gepushed om ook eens wat met anderen te proberen. Aan het einde van het weekend had ze met een man van rond de zeventig gevreeën..."

"Eenmaal thuis kregen wij mailtjes van mensen die zeiden dat ze zich niet goed voelden bij wat er allemaal was gebeurd. Dat ze waren meegegaan in het verhaal van de goeroe, die ze steeds verder duwde. Het lastige was dat vrijwillig gegaan waren en er ook nog voor hadden betaald."

Zweep



Hoewel De Winter en haar partner hadden afgesproken dat ze niet aan de seksuele handelingen zouden meedoen, liet ook zij zich verleiden. "De goeroe kwam op een gegeven moment met een zweep de kring in en vroeg wie hij mocht slaan. Toen zei ik: sla mij maar. Dat deed hij, heel hard. Achteraf dacht ik: waarom deed ik hier in godsnaam aan mee?"

Caroline Fransen weet om welke 'goeroe' het gaat. "Een seksverslaafde man, die eigenlijk in een tbs-kliniek thuishoort", zegt ze. "Hij is inmiddels op de vlucht."

https://meldpunt-tantra-misbruik.nl/