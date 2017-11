A29 na bijna 2 dagen weer helemaal open na vrachtwagenongeluk

De A29 richting Rotterdam is donderdagochtend iets voor 05:00 uur vrijgegegeven voor het verkeer. Dat is ruim anderhalve dag na het dodelijke vrachtwagenongeluk op het Hellegatsplein.

In de nacht van woensdag op donderdag is de weg compleet opnieuw geasfalteerd. Dat was nodig, omdat één van de vrachtwagens ongebluste kalk vervoerde. Het spul was zo lastig te verwijderen dat nieuw asfalt de enige optie was.

Het was veel werk, zei een woordvoerder donderdag op Radio Rijnmond. "We moesten heel veel poetsen en schrapen totdat er niets overbleef. Anders blijft het dooretteren."

Bij het ongeluk dinsdagochtend kwam één van de vrachtwagenchauffeurs om het leven. Het ging om een 47-jarige man uit het Belgische Wepion.