Verdachte insulinemoord had verklaring goed gedrag

De 21-jarige Rahiied A. die verdacht wordt van de moord op een bewoonster in een verzorgingstehuis in Puttershoek had een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daardoor kon hij ongestoord werken als verzorger.

Door die verklaring kon hij in het verzorgingstehuis als uitzendkracht terecht op de afdeling waar demente bejaarden worden verzorgd, meldt RTL Nieuws donderdag.

Rahiied A. wordt ook verdacht van twee pogingen tot moord, zei justitie maandag.

De man was verzorgende in verzorgingstehuis 't Huys te Hoecke in Puttershoek, waar de bewoonster overleed. In het ziekenhuis bleek dat zij insuline had gekregen zonder dat dat medisch nodig was. Insuline wordt doorgaans toegediend bij mensen met suikerziekte.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Voorbeelden zijn beroepen waar gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen.

Voor sommige beroepen is een VOG verplicht, dat geldt onder meer voor onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs.