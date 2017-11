Deel dit artikel:











Overvaller Stadhoudersweg aangehouden Br1734_stadhoudersweg02

Goed nieuws uit de uitzending van twee weken geleden. We toonden u in Bureau Rijnmond een man die twee zaken aan de Stadhoudersweg in Rotterdam overviel. Een snackbar en twee dagen later een Chinees restaurant. Hij is aangehouden na tips van kijkers. Het is een 45 jarige Rotterdammer.