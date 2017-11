Benefietavond succesvol: MS-patiënt Sander kan naar Moskou

Het lichaam van de 43-jarige Sander Kollen uit Vlaardingen laat hem beetje bij beetje in de steek. Sander leidt aan Multiple Sclerose en zal door de ziekte uiteindelijk in een rolstoel belanden. Door een succesvolle benefietavond is zijn redding misschien nabij: er is voldoende geld voor een speciale medische behandeling in Moskou.

Het ziekenhuis is besproken en de vliegtickets zijn geboekt, met dank aan zijn hechte vriendengroep en zijn naaste collega's bij de Technische Unie.

De avond in restaurant Las Palmas in Rotterdam was woensdag met bijna 250 mensen drukbezocht. "Mijn lijf zindert", zei Sander net voor het diner en de speciale veiling. Er waren tienduizenden euro's nodig en die zijn opgehaald.

Volledige garantie op herstel door stamceltherapie in Rusland is er niet, maar de kans dat zijn situatie niet verergert is groot.

Hét ultieme droomscenario is ook mogelijk. Annemieke de Kloe ging naar eigen zeggen "in een rolstoel het ziekenhuis in en kwam er op hakken weer uit."

"Je bent een beer van een vent en we houden van je", zei oud-schoolgenoot en tv-presentator Sander Janson. Mede door de inzet van de geboren Schiedammer werd de avond een succes. In februari zal Kollen de behandeling ondergaan in Rusland.