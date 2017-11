Deel dit artikel:











Rijkswaterstaat ook getroffen door Eurogrit-affaire Goereese Sluis

Rijkswaterstaat heeft bij werkzaamheden aan de Goereese Sluis in Stellendam grit gebruikt dat besmet is met asbest. Dat blijkt uit onderzoek die de overheidsinstantie heeft gedaan na de problemen bij Eurogrit. Onduidelijk is of vijftig betrokken medewerkers risico hebben gelopen.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen vier maanden bij 32 projecten gestraald met grit. In totaal is het besmette spul bij vijf projecten gebruikt. Afgesloten loods

Naast de Goereese Sluis is ook straalgrit gebruikt bij werkzaamheden aan de Nijkerkerbrug, Oosterscheldekering, Leidingenbrug Kreekrak in het Schelde-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal bij IJmuiden. De werkzaamheden aan de Goereese Sluis vonden plaats in een afgesloten loods en zijn begin oktober stilgelegd. De loods is schoongemaakt, waarna het werk weer kon worden opgepakt. Ook in de andere gevallen werd gewerkt in afgesloten loodsen of werden al extra veiligheidsmaatregelen genomen, benadrukt Rijkswaterstaat. Risico-onderzoek

Medewerkers die met het vuile grit hebben gewerkt zijn door Rijkswaterstaat geïnformeerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijken momenteel of medewerkers risico hebben gelopen. Rijkswaterstaat ging op onderzoek uit toen in oktober bleek dat in straalgrit van moederbedrijf Sibelco uit Papendrecht en Eurogrit uit Dordrecht kankerverwekkend asbest zat. Bewoners, betrokken partijen en gemeenten zijn op de hoogte gebracht. Volgens een woordvoerder hebben alle werkzaamheden plaatsgevonden op afgelegen plekken. Alleen rondom de Nijkerkerbrug staan een paar boerderijen. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is het risico dat deze bewoners in aanraking zijn gekomen met asbest zeer klein.