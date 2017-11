Oorlogsmuseum Dordrecht dreigt subsidie te verliezen

Het Museum 1940-1945 in Dordrecht moet professioneler werken en meer kwaliteit leveren. Na klachten van bezoekers zijn verbeteringen nodig om komende jaren subsidie te krijgen van de gemeente Dordrecht.

Het Dordtse college vroeg het Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD) in juni om een advies om te bepalen of het museum komende jaren recht heeft op een financiële bijdrage.

Commotie

Aanleiding voor het onderzoek waren klachten die bij de gemeente binnenkwamen. Er ontstond commotie naar aanleiding van de tijdelijke expositie 'Verlieslijsten'.

Daarin stonden naast de namen van burgerslachtoffers ook de namen van omgekomen Duitse militairen. Iets wat sommige bezoekers ongepast vonden, omdat de suggestie werd gewekt dat Duitse militairen ook slachtoffer waren.

Er was verder kritiek op de inrichting: bepaalde aspecten van de oorlogsgeschiedenis zouden onjuist zijn weergegeven. Het werd ook als kwetsend ervaren dat belangrijke context bij sommige objecten ontbrak, zoals informatie over het nationaalsocialistische gedachtegoed.

Dingen moeten veranderen

Volgens het NIOD heeft het museum wel bestaansrecht, maar moet een aantal dingen eerst veranderen. Momenteel geeft het museum bijvoorbeeld te weinig achtergrondinformatie bij de getoonde objecten.

Het NIOD raadt daarom aan een deel van de collectie af te stoten en een deel in het depot op te slaan. Dan kan het museum met wisselende tentoonstellingen minder voorwerpen tonen met meer gedegen informatie. Op die manier kan het museum ook een grotere educatieve rol spelen.

Groter pand

Het bestuur van het museum pleit zelf juist al enkele jaren voor uitbreiding, omdat het huidige pand aan de Nieuwe Haven te klein is voor de nog steeds groeiende collectie.

Maar gezien het huidige advies is het nog maar de vraag of een groter pand nodig zal zijn als het museum minder objecten gaat tonen. De burgemeester en wethouders willen daar daarom pas na het onderzoek over in gesprek.

Geld beschikbaar

Het bestuur van het museum - dat volledig uit vrijwilligers bestaat - onderzoekt met een externe adviseur hoe ze de verbeteringen kan uitvoeren. De gemeente Dordrecht stelt hiervoor 25 duizend euro beschikbaar.