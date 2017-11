Excelsior zonder De Wijs tegen PSV

In aanloop naar het duel met koploper PSV heeft Excelsior donderdag getraind zonder drie basisspelers. Jordy de Wijs, Hicham Faik en Luigi Bruins waren allemaal niet op het veld. Bruins trainde binnen voor zichzelf, Faik is ziek en De Wijs heeft last van knieproblemen. De PSV-huurling verwacht zelf dat hij het duel met zijn werkgever niet zal halen.

Voor De Wijs is het een bijzonder duel. De centrale verdediger hoopte na een sterke tweede seizoenshelft vorig seizoen - toen PSV hem verhuurde aan Excelsior - op een basisplaats in Eindhoven, maar de Brabander kwam niet voor in de plannen van trainer Philip Cocu. PSV heeft hem dit seizoen opnieuw verhuurd aan de Kralingers. Hij ondergaat donderdagavond een scan, waar duidelijk uit zal worden wat de schade aan zijn knie is.

De verwachting is dat Hicham Faik aankomende zondag gewoon kan spelen, maar of Luigi Bruins fit genoeg is, moet nog worden bekeken.

Er is ook goed nieuws te melden uit de ziekenboeg. Na twee weken afwezigheid traint Jinty Caenepeel weer volop met de groep mee. De Belgische buitenspeler stond twee weken aan de kant.

Excelsior-PSV begint zondag om 14.30 uur en is uiteraard live te beluisteren via Radio Rijnmond Sport.