Donderdag in Bureau Rijnmond: babbeltrucs bij parkeerautomaten

Het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond besteedt donderdag onder meer aandacht aan babbeltrucs, overvallen en een poging tot doodslag.

De werkwijze van de babbeltrucs is iedere keer hetzelfde: de daders beweren bij een parkeerautomaat geen pas bij zich te hebben, geven nietsvermoedende burgers contant geld en vragen of zij hun parkeerkosten kunnen pinnen. Wat volgt is een wisseltruc van pasjes terwijl het slachtoffer door een tweede dader wordt afgeleid.

De politie is op zoek naar de daders en toont beelden. De groep is vooral in Rotterdam actief.

Overvallen

Ook komen er drie overvallen aan bod in de uitzending. De meest recente was op 4 november op de snackbar Dicke Mick in Rotterdam-Overschie. De politie hoopt dat het tonen van de fiets van de overvaller leidt tot nieuwe tips over zijn identiteit.

Op 7 oktober van dit jaar overvielen twee gemaskerde mannen snackbar Verhage aan de Oude Wetering in Rotterdam-Beverwaard. De beelden van de overval worden getoond.

De derde overval vond ruim anderhalf jaar geleden plaats: op 21 februari 2016 werd een filiaal van Kruidvat aan het Mathenesserplein overvallen. Ondanks de verstreken tijd, denkt de politie deze misdaad te kunnen oplossen.

Straatroof

Een 13-jarige jongen was op 4 september slachtoffer van een beroving in Rotterdam-Charlois. Twee jongens beroofden hem van zijn fiets. Van de overval worden donderdag beelden getoond.

Poging tot doodslag

En deze week komt nogmaals een poging doodslag in Capelle aan den IJssel voorbij. Twee weken geleden werden beelden getoond van de verdachte bij een tankstation aan de Burgemeester van Dijklaan. Dit leverde niet voldoende tips op, vandaar dat er opnieuw aandacht wordt besteed aan deze zaak.

Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond, waarin Openbaar Ministerie en politie proberen misdrijven op te lossen met behulp van de kijkers.