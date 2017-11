Deel dit artikel:











'Nachtvluchten Rotterdam Airport overschrijden norm niet'

De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport zegt dat het aantal nachtvluchten bij Rotterdam The Hague Airport de geluidsgrenzen niet overschrijdt. Dat bleek donderdagochtend tijdens de zitting in de rechtbank Rotterdam. Bewoners rond Rotterdam The Hague Airport vinden dat de inspectie niet voldoende controleert.

De omwonenden zeggen de afgelopen jaren steeds meer overlast te ervaren van nachtvluchten. Volgens hen zijn dit er inmiddels zo'n 1200 per jaar, terwijl er maar 849 zijn toegestaan . Ze verwijten de inspectiedienst niet te hebben ingegrepen nadat duidelijk werd dat het aantal nachtvluchten boven de 849 uitkwam. Ze eisten voor de rechtbank dat de inspectie dat wel doet. Maar de inspectie controleert naar eigen zeggen op de maximaal toegestane geluidsoverlast, niet op het aantal vluchten. Het Rotterdamse vliegveld blijft volgens de dienst op dit moment binnen de gestelde geluidsnormen. "Je kunt het zien als een emmer die langzaam volloopt met geluid. Bij elke vlucht komt er meer in de emmer. Als de emmer overloopt, dan is de grens overschreden," vertelde de jurist van de inspectie aan de rechtbank. "Op dat moment kan de politiek ingrijpen." De Rotterdamse rechtbank doet binnen zes weken uitspraak.