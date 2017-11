Evangelisch leider voorlopig op vrije voeten

De directeur van een therapeutisch centrum in Hoogblokland, die verdacht wordt van seksueel misbruik, komt voorlopig op vrije voeten. Dat heeft de rechter in Rotterdam donderdag besloten.

De 76-jarige evangelisch leider zou een vrouw jarenlang hebben misbruikt. De ontucht zou tussen 2011 en 2015 hebben plaatsgevonden, grotendeels op hoeve Jedidja.

Het slachtoffer zelf is overleden, maar er is na haar dood aangifte gedaan door anderen.

Verdachte Aaldert van E. is eerder veroordeeld voor het seksueel misbruiken van patiënten in zijn therapeutisch centrum. Hij kreeg toen twee jaar cel.

'Onschuldig'

In de nieuwe zaak ontkent Van E. dat hij iets heeft misdaan. “Ik ben totaal onschuldig. Wat de officier van justitie vertelt, is een verzameling onzin over mij.”

Hij barstte in snikken uit toen de rechter bekendmaakte dat hij vrijdagochtend naar huis mag. “Ik heb in de cel last van paniekaanvallen. Ik wil bij mijn vrouw zijn. Die is ook ziek.”

De rechtszaak gaat op 14 februari verder.

Hoeve Jedidja

Aaldert van E. gold als de onbetwiste, evangelische leider van Hoeve Jedidja. Het christelijke centrum, met zorgboerderijen in Meerkerk en Hoogblokland, werd na de zedenaffaire gesloten.