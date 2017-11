Provincie deelt tweehonderd camera's met politie

De politie in onze regio heeft voortaan tweehonderd extra camera's voor het oplossen van misdrijven. De provincie Zuid-Holland heeft camera's die langs provinciale wegen en rivieren staan aangemeld voor het politieproject 'Camera in Beeld'.

De provinciecamera’s worden onder meer gebruikt voor het op afstand bedienen van bruggen, maar kunnen ook helpen bij rechercheonderzoek.

Zuid-Holland heeft de camera's aangemeld bij de politie zodat rechercheurs weten dat er mogelijk beelden zijn als er in de omgeving sprake is van een misdrijf. De politie neemt in dat geval dan contact op met de eigenaar van de camera.

Automatisch meekijken via de provinciale camera's is niet mogelijk. De politie moet voor gebruik van de beelden eerst toestemming vragen aan justitie.

Bij het 'camera in beeldproject' zijn particuliere en overheidscamera's aangesloten door heel Nederland.