13-jarige jongen beroofd in Rotterdam Zuid

Een 13- jarige jongen wandelt de Dirk aan de Zuiderpassage in Rotterdam in. Twee jongens die bij de ingang staan vallen hem op. Niet veel later komt hij ze weer tegen. Ze hebben het gemunt op zijn fiets. Hij wordt beroofd.