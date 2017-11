Deel dit artikel:











Ad van Wensenprijs voor Schiedams paalrotinitiatief Servicepunt woningverbetering

Voor de eerste keer is de Ad van Wensenprijs uitgereikt, een onderscheiding voor mensen of instellingen die zich inzetten voor bewoners met funderingsproblemen. Winnaar dit jaar is het gemeentelijke Servicepunt Woningverbetering in Schiedam.

De onderscheiding is vernoemd naar Dordtenaar Ad van Wensen, jarenlang de drijvende kracht achter de Belangenvereniging Funderingsproblematiek. Hij overleed in 2014 op 69-jarige leeftijd. De jury roemt het Servicepunt Woningverbetering in Schiedam en hoopt dat het initiatief navolging krijgt in andere delen van het land. De adviseurs van het servicepunt bieden actief hulp bij funderingsherstel. Huiseigenaren krijgen bijvoorbeeld een gratis herstelrapport met mogelijke oplossingen. De bekendmaking van de winnaar was donderdag tijdens het jaarlijkse paalrotcongres in de Grote- of Sint Janskerk in Schiedam.