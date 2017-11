Zorgen om niet-werkende matrixborden A29

Had het dodelijke ongeluk eerder deze week op de A29 bij Hellegatsplein voorkomen kunnen worden? Het is een vraag die door het hoofd spookt van Marcel Schuurmans. Hij rijdt vaak op de A29 en ziet dat de matrixborden die weggebruikers moeten waarschuwen voor gevaar al maanden niet werken. "Ze staan op zwart of zijn afgeplakt met blauw plastic."

De weg richting Rotterdam ging donderdagochtend na bijna twee dagen weer open na een dodelijk ongeluk. Twee vrachtwagens botsten dinsdag op elkaar nadat de Haringvliegbrug open was geweest.

De 47-jarige Belgische chauffeur van de achterste wagen reed volop op zijn voorganger en kwam daarbij om het leven .

Levensgevaarlijk

Schuurmans rijdt regelmatig bij Hellegatsplein. Volgens hem is het knooppunt levensgevaarlijk.

"Mensen die vaker hier rijden weten dat het een verraderlijk stuk is. Bij Willemstad kan het verkeer ineens stilstaan en dan is het toch enorm schrikken."

Ongelukken

Afgelopen dinsdag was niet de eerste keer dat het misging bij het Hellegatsplein. Op 27 maart reden ook twee wagens op elkaar nadat file was ontstaan. Wederom met een dode tot gevolg. Een 20-jarige man uit Sint-Maartensdijk liet het leven.

"Ik zag dat er enorme brokstukken in het rond vlogen. Ik zat daar maar een meter of 80 achter. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat een auto keihard op een vrachtwagen was geklapt", zegt Schuurmans die getuige was.

"Dat had een enorme impact. Ik had niet het idee dat de auto geremd had. Waarschijnlijk had hij dus de file niet gezien."

Matrixborden

Rijkswaterstaat bevestigt dat de matrixborden het zowel dinsdag als 27 maart niet deden. De borden zijn nieuw, omdat het oude systeem niet meer werkte. Omdat ze momenteel worden getest, zijn ze afgeplakt.

Begin december zouden de matrixborden in gebruik worden genomen. De borden moeten niet alleen lagere snelheden en afgesloten rijstroken kunnen aangeven. Ook zijn ze bedoeld om weggebruikers te attenderen op file, zodat ongelukken voorkomen kunnen worden.

Voorkomen

"Had dit dan toch voorkomen kunnen worden? Die vraag komt nu na maanden toch weer op", zegt Schuurmans. "Als het nodig is of er is een gevaarlijke situatie, dan zijn de borden toch heel erg handig."

