Sinterklaascircus uit Spangen had weinig bezoekers

Het vroegtijdig vertrek van het Sinterklaascircus uit de Rotterdamse wijk Spangen had meer te maken met het lage bezoekersaantal, dan met bedreigingen rondom de zwarte kleur van Piet. Dat blijkt uit navraag van RTV Rijnmond bij verschillende betrokkenen. “Dit had allemaal voorkomen kunnen worden.” Een reconstructie van een netelige kwestie.

Het leek een geweldig idee: een Sinterklaascircus naast het Spartastadion voor kinderen uit arme gezinnen. Initiatiefnemer Wouter Zuidema zet dit samen met familiecircus Barani op en neemt de taak op zich het feest te organiseren.

“Wouter was eigenlijk een tussenpersoon, hij regelde voor ons de vergunningen, het overleg met de gemeente en ook sponsoren,” zegt medewerker Amber Blokker. Als klein circus op tournee hebben de medewerkers daar zelf geen tijd voor, verklaart ze de hulp.

Wouter regelt verschillende sponsoren uit het bedrijfsleven en doet ook het overleg met WMO Radar, die onder meer sociale initiatieven ondersteunt. Alles lijkt in orde, alleen vertelt Zuidema niet dat hij afspraken heeft gemaakt over de kleur van Zwarte Piet.

Blokker: “Achteraf is er heel veel duidelijk geworden, want er waren wel degelijk afspraken gemaakt over de kleur van de Pieten. Maar dat wisten wij niet.”

Demonstranten, eieren & spuug

Dat de donkere kleur van Piet mogelijk een probleem zou zijn, dat was voor het circus nog niet duidelijk toen zaterdag en zondag de shows zijn opgevoerd.Wel stonden er twee demonstranten buiten de circustent, Dorien Visser en Ninny Duarte Lopes. “Wij hadden een bordje mee en stonden daar als protest.”

Dat klinkt onschuldig, vergeleken met de versie van Zuidema. Hij vertelt via zijn telefoon te zijn gewaarschuwd dat er met eieren gegooid zou worden. “Ze vroegen of de Pieten naar voren wilden komen om hen te bekogelen.” Het zou volgens Zuidema een van de redenen zijn waarom het circus eerder is vertrokken.

Een beschuldiging waar Visser zelfs een klein beetje van moet lachten. “Dat er met eieren gegooid zou worden is absoluut niet waar. Het is eigenlijk klinkklare onzin. Er was ook een wijkagent aanwezig die dit zal beamen."

Afspraken

Op maandag ontdekte het circus dat er niet zomaar over de donkere kleur van hun pieten werd gediscussieerd. "Op het laatste moment kwamen wij erachter dat er afspraken waren om roetveegpieten te hebben, of in ieder geval een mix van verschillende pieten. Daar kwamen we pas achter na gesprekken met het Westervolkshuis (Onderdeel van WMO Radar, Red.) en bleek dat Zuidema ons niet de waarheid vertelde."

Maar het kwaad was al geschied. En het circus had al wel te maken met bedreiging aan het adres van een Zwarte Piet op Facebook en vernielingen aan een tentdoek. Toen er voor de voorstelling van maandagavond geen enkele bezoeker kwam, was de maat vol. Circus Barani besloot te vertrekken. "Waarschijnlijk kwamen mensen niet vanwege alle commotie", zegt Blokker.

Ook Zuidema bevestigt dat het lage bezoekersaantal meespeelt in het besluit om eerder te vertrekken.

Privéfoto

De demonstratie op zaterdag van Dorien Visser en Ninny Duarte Lopes krijgt nog wel een staartje. "Meneer Zuidema heeft op zijn eigen Facebook een bericht gezet over slechte recensies voor het circus," zegt Visser.

"Daar heeft hij ook onze namen genoemd en een privéfoto van de zoon van Ninny geplaatst." Tegen de plaatsing van de foto is vandaag aangifte gedaan.

Tijd om nog langer in de pietenkwestie te blijven hangen, heeft Zuidema niet. Hij wil niet meer reageren en vooruit kijken. “Ik ben al druk bezig met een Kerstcircus.”