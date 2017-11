Inwoners Spijkenisse bezorgd over geluidsoverlast nachtmetro

Raadsleden van gemeente Nissewaard willen harde garanties van de RET dat overlast door de proef met de nachtmetro zoveel mogelijk binnen de perken blijft. Er zou niet harder dan stapvoets gereden mogen worden tussen het eindpunt Spijkenisse-Centrum en het keerpunt bij De Akkers.

Om het uitgaanspubliek tegemoet te komen begint op 29 december een proef om de metro op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur door te laten rijden. Na Spijkenisse-Centrum rijden de metrostellen leeg door naar De Akkers om daar te keren.

De metro gaat dwars door enkele wijken in Spijkenisse. Bewoners maken zich zorgen om de herrie. Ze hebben van de RET gehoord dat er maximaal 50 kilometer per uur mag worden gereden, veel harder dan stapvoets dus.

Woensdagavond was er een commissievergadering in Spijkenisse, waar de bewoners hun bezorgdheid uitspraken. "Ik nodig u van harte uit om bij ons thuis te komen als we over drie weken de kerstboom opzetten. Dan swingen bij ons de ballen uit de boom", aldus een woordvoerder van bewonersvereniging Omgeving Heemraadlaan.

De RET zegt dat bestuurders de opdracht hebben gekregen om de maximale snelheid (70 km) te halveren. Via de spoorbeveiliging moet gecontroleerd worden of de bestuurders zich aan de snelheid houden.

De proef met de nachtmetro van en naar Spijkenisse duurt een jaar en zal daarna geëvalueerd worden.