Nieuwste zorgsnufjes op innovatiemarkt in Dordt

Robots, virtual reality, sensitieve beleving, gegevensuitwisseling via apps. Het lijkt allemaal high-tech, maar het worden straks - en zijn zelfs nu al - de gewoonste dingen in de zorg. Dat blijkt donderdag in het Albert Schweitzer ziekenhuis.

De hal van het Dordtse ziekenhuis is de hele dag het toneel van een innovatiemarkt, waar ontwikkelaars en bedrijven hun nieuwste snufjes tonen. Niet alleen aan geïnteresseerden van allerlei zorginstellingen, maar ook nieuwsgierige bezoekers.

"Wat je hier ziet is de zorg van morgen en overmorgen", zegt Ralph Bouman, verkenner innovatie van het ziekenhuis. Of innovatie en automatisering de zorg ook goedkoper maakt, weet hij niet zeker: "Maar we hopen natuurlijk van wel."

In elk geval ziet hij voordelen: "Kijk, daar rijdt een bezorg-robot voorbij. Die gaat medicijnen halen. Dat scheelt een verpleegkundige weer een wandeling over twee verdiepingen. De bespaarde tijd kan weer besteed worden aan de patiënt."



De jaarlijkse innovatiemarkt wordt afgesloten met een symposium in de avond. Dat is helemaal volgeboekt. Grootste hit van de dag blijken de zorgrobots van Aafje. De zingende en dansende poppen werken bij jong en oud op de lachspieren.