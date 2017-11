Gemeente wil extra aandacht voor verwarde Rotterdammers

De Rotterdamse gemeenteraad wil maatregelen nemen om te voorkomen dat verwarde mensen thuis de gaskraan kunnen openzetten. Aanleiding zijn de gebeurtenissen aan de Strevelsweg eerder deze maand. Een verwarde bewoner zette zijn gaskraan open, waardoor tientallen buren hun huis uit moesten.

"Op de Strevelsweg waren er signalen bij politie en bij de hulpverlening en toch gebeurt er iets ergs", zegt Leefbaar-raadslid Michel van Elck. "Dat is niet de eerste keer en daar maken wij ons zorgen over."

Andere voorbeelden zijn een verwarde man die zijn bovenbuurmeisje ernstig verwondde en een gasexplosie in Rotterdam-Noord met zware schade aan woningen in de buurt tot gevolg. In alle gevallen waren er signalen vooraf dat het niet goed ging.

Volgens de raad moeten de risico's van die signalen vooraf beter worden ingeschat, maar er zijn ook praktische voorzorgsmaatregelen te treffen. Zo moet er nagegaan worden waarom deze mensen nog op gas koken en niet op een elektrisch kookstel, vraagt Van Elck zich af. "Tijdbommen horen in een instelling te zitten."

SP-raadslid Leo de Kleijn: "Er moet toch preciezer en nauwkeurig gekeken worden naar signalen van gevaarlijke situaties en ook te kijken naar mogelijkheden om gevaren te voorkomen, bijvoorbeeld met het vervangen van apparaten."

De verantwoordelijk wethouder, Sven de Langen (CDA), deelt de zorgen en gaat de risico-analyse's tegen het licht houden. Toch is hij voorzichtig met het toezeggen van maatregelen.

"We kunnen heel veel doen om incidenten te voorkomen, we zijn er eerder bij dan voorheen, we hebben goede zorgen om die mensen ook te helpen", zegt wethouder De Langen. Desondanks kan het altijd plaatsvinden zo'n incident, het kan niet altijd worden voorkomen. Helaas."