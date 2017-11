Sloop van voormalig pand Jungerhans maakt veel los

Het is de oplettende voorbijganger vast niet ontgaan. Het gebouw van het voormalige warenhuis Jungerhans aan het Binnenwegplein wordt gesloopt om plaats te maken voor Forum. In het nieuwe gebouw komt een vestiging van Primark.

Het pand van Jungerhans werd gebouwd in 1952 en maakte onderdeel van de wederopbouw van de stad.

Zonde

Terwijl de graafmachines druk bezig zijn met sloop van het pand van Jungerhans blijven veel mensen even stil staan. "Ik geloof mijn ogen niet", zegt een vrouw. "Het was zo'n schitterend pand. Als het gebouw nou was verzakt, had ik het nog begrepen. Maar er was helemaal niets mis met het oude Jungerhans. Zonde!"

Maar projectontwikkelaar Francoise de Gene van Forum is het daar niet mee eens. "Het gebouw voldeed niet meer aan de eisen die we vandaag de dag verlangen. Daarom moet het worden gesloopt. Renoveren was voor ons geen optie."

Replica

"Maar de nieuwbouw is een knipoog naar het verleden", vervolgt de projectontwikkelaar. "De Primark is straks gevestigd in een gebouw dat heel erg lijkt op het voormalige pand van Jungerhans."

Toch wil De Gene niet spreken van een replica. "Een replica vind ik iets voor Walt Disney. Noem het Jungerhans 2.0."