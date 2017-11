Deel dit artikel:











Vrouw in gezicht gestoken in Rotterdam

Een vrouw is de afgelopen maanden in Rotterdam twee keer midden in de nacht op straat mishandeld, zo liet de politie donderdag weten. Mogelijk gaat het om dezelfde dader.

De eerste keer gebeurde begin september. Ze was rond 04.30 uur klaar met haar werk in een uitgaansgelegenheid aan de Kruiskade. Een man pakte in een nabijgelegen parkeergarage haar gezicht vast en sloeg haar mogelijk met een stuk glas. Ze liep verwondingen op aan haar wang. Eind oktober werd ze opnieuw belaagd, maar toen op de Coolsingel. Ze zag een mes en een hand. De dader rende weg zonder iets te zeggen. Het slachtoffer voelde aan haar kaak en zag bloed. In het ziekenhuis kreeg ze vijf hechtingen in haar gezicht. Het slachtoffer heeft beide keren een signalement gegeven van de dader. Die komen deels met elkaar overeen, zegt de politie.