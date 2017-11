Rotterdam gaat alle stemmen in maart hertellen

Het hertellen van de stemmen in 2010

De gemeente Rotterdam wil volgend jaar meedoen met een landelijke proef bij het tellen van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alle stemmen worden dan twee keer geteld, één keer op de avond van 21 maart zelf en ook één keer de volgende dag.

Op de dag van de verkiezingen wordt gekeken hoeveel stemmen de deelnemende partijen hebben gekregen. Een dag later wordt geteld hoeveel stemmen politici individueel kregen. Op die manier vindt er meteen een controle plaats en worden telverschillen opgespoord.

In 2010 moesten na de gemeenteraadsverkiezingen de stemmen in Rotterdam opnieuw geteld worden. Toen was het verschil tussen Leefbaar Rotterdam en de PvdA 651 stemmen. Daarna kwamen er meerdere signalen binnen van onjuistheden bij het tellen.

Tweehonderd ambtenaren gingen daarop in sportcentrum Woudestein op het terrein van de Erasmus Universiteit aan de slag om de stemmen opnieuw te tellen .