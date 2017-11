Rotterdam pakt uit op Black Friday

Wie nog cadeaus moet kopen voor Sinterklaas of Kerst kan vrijdag zijn slag slaan. Het is dan Black Friday. Het Amerikaanse fenomeen gaat gepaard met hoge kortingen in winkels.

Rotterdam pakt dit jaar groot uit op Black Friday: De winkels zijn open tot 23.00 uur, er zijn winacties, op de trappen van de Koopgoot draait een DJ en natuurlijk zijn ook veel producten afgeprijsd.

Al jaren geven Nederlandse ondernemers kortingen op Black Friday. "Toen hebben we het idee opgepakt om als stad van Black Friday een mooi weekend feestje te maken en om samen te werken met allerlei partijen'', zegt directeur van Urban Department Store Dominique van Elsacker .

Van oud fenomeen tot 'madness'

Al in het begin van de vorige eeuw werd de vrijdag na Thanksgiving gezien als het startschot voor de kerstinkopen. Het begrip 'Black Friday' werd toen nog niet gebruikt.

Waar de naam vandaan komt, is niet duidelijk. Mogelijk komt het uit de crisisjaren, omdat de winkeliers op deze dag van de rode cijfers naar de zwarte cijfers gingen door de grote omzet. De andere genoemde optie is dat het dezelfde achtergrond heeft als 'onze' zwarte zaterdagen: de grote verkeersdrukte op de wegen.

Die enorme drukte is waar Black Friday nu om bekend staat. Ieder jaar verschijnen er op deze dag video's waarin de winkelwaanzin te zien is. In 2008 overleed een winkelmedewerker in Amerika nadat hij overlopen was door het winkelpubliek.

Cyber Monday is daarom als tegenreactie in het leven geroepen. De maandag na Black Friday zijn ook online veel produkten afgeprijsd. De laatste jaren is de omzet op deze maandag vaak hoger dan op Black Friday zelf.

Meer, meer, meer

Black Friday draagt steeds meer bij aan de topdrukte die winkeliers al hebben aan het einde van het jaar. Winkeliers kunnen het zich niet meer permitteren om niets te doen op deze dag, stelt Retaildeskundige Paul Moers.

"Het is de eerste gekke dag van het feestseizoen", legt Moers uit. "Op die dag halen sommige winkels rustig drie keer de omzet van een andere dag in deze periode. Vanwege de lage kosten kopen mensen méér.''

De omzet van de decembermaand ligt zo’n 1,5 miljard euro hoger dan in andere maanden. De opkomst van het verschijnsel Black Friday (dat bij veel deelnemers ook in het weekend doorgaat) is daarvoor een mooi startpunt, vindt Sander van Golberdinge, directeur van Detailhandel Nederland. "Het is het eerste weekend na de intocht van Sinterklaas. Voor iedereen is duidelijk dat het feestseizoen nu echt gaat beginnen.''