Kraker voor ARBO Rotterdam Handbal: 'Amsterdam tegen Rotterdam'

ARBO Rotterdam Handbal maakt zich op voor de kraker tegen laagvlieger DEF-Fire/Aristos van zaterdagavond. Beide ploegen bivakkeren onderin de eredivisie heren. Niet alleen de punten, maar ook de strijd tussen 'Amsterdam' en 'Rotterdam' staat op het spel, zegt Rotterdam Handbal-coach Danny Baijens.

Hij wil niet spreken van een 'vierpuntenduel'. "Aristos is een directe concurrent. Als we dat duel zouden winnen, dan geeft het ons meer lucht." Ook kijkt Baijens op de zaken vooruit. "Ons doelsaldo is beter. Ik weet dat we halverwege de competitie zitten, maar aan het einde van de rit kan dat belangrijk zijn."

Rotterdam Handbal kende een redelijke start van de competitie met drie punten uit de eerste drie duels. "We hebben goede wedstrijden gespeeld, zoals de wedstrijd tegen koploper Stipt/Houten. Op het laatste moment hebben we dat weggegeven." De coach van Rotterdam Handbal zegt dat zijn ploeg vooral tegen lager geklasseerde teams het niet goed heeft gedaan, waardoor de handballers het zichzelf zwaar hebben gemaakt. "Het dipje komt op het verkeerde moment."

Baijens merkt op dat het spel van de Rotterdammers beter is geworden en de mannen krachtiger zijn geworden. Alleen hebben die punten (nog) niet geresulteerd in meer punten. "In de eerste wedstrijden speelden we sambahandbal. Dat ging hartstikke goed. De laatste twee weken is het spel, om duistere redenen, niet zo vloeiend geweest", aldus Baijens, die geen verklaring heeft voor het wisselvallige spel. Hij benadrukt het teambelang. "De concentratie en het uitvoeren van de meegekregen opdrachten moeten anders."