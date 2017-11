Deel dit artikel:











Zuiderspoorpad is Lief & Leedkanjer 2017 Zuiderspoorpad in Rotterdam-Zuid. Foto: Google Maps

‘Onze kracht ligt in het erbij betrekken van de kinderen. We houden ze vast, ook als ze ouder worden. We willen hen motiveren om te slagen in de toekomst’, zeggen de bewoners van het Zuiderspoorpad. De straat in Rotterdam-Zuid is de Lief & Leedkanjer 2017.

De prijs is bedoeld als een aanmoediging voor straten die 'opzoomeren'. Bewoners van opzoomerstraaten zetten zich op eigen kracht in om hun straat leefbaarder te maken. De verkiezing had dit jaar het thema 'aanstormend talent'. De zeven genomineerden zijn allemaal vrij recent begonnen met burenhulp, eenzaamheidsbestrijding of andere initiatieven. De Lief en Leedbeweging in Rotterdam telt nu zeshonderd straten. De bewoners van het Zuiderpad mogen als prijs vijf minuten gratis winkelen bij een supermarkt voor hun komende straatactiviteit.