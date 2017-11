De Toksjoo van Rotterdam-Zuid trapt altijd graag tegen noord

Presentatoren Roel Pot (links) en Joop van der Hor (rechts) In het midden gast Hennie van der Most

"Gezellig, ongedwongen, alles mag, veel lachen, een traan en het is gratis!" De Toksjoo op Zuid is een begrip. Het maandelijkse praatprogramma in een bruin café op Rotterdam Zuidplein met tal van Rotterdamse gasten wordt altijd druk bezocht, maar moet nu op zoek naar een nieuwe locatie.

Binnenkort is het afgelopen met de vaste plek van de Toksjoo. Op 21 december vindt de laatste show plaats in Grand Café Champs Elysee, want het wordt gesloopt om plaats te maken voor de vernieuwing van Zuidplein.

De twee presentatoren hopen onderdak te vinden in de opvolger van het café een paar honderd meter verderop aan de Gooilandsingel. Maar zeker is het nog niet. "Er zijn zat andere plekken waar ze ons willen hebben, ze staan in de rij om ons te ontvangen", aldus Pot. "Ze zijn nog niet van ons af."

De Kop van Zuid is Stront van Noord

Presentatoren Roel Pot en Joop van der Hor bedachten De Toksjoo drie jaar geleden, toen Rotterdam Zuid vaak de verkeerde lijstjes aanvoerde."Ik dacht toen: je zou juist de leuke dingen van Rotterdam-Zuid voor het voetlicht moet brengen", vertel Van der Hor. Maar er mag af en toe best iets van Noord deze kant op komen", "Maar wel weer op tijd weer huis", vult co-presentator Pot aan.

Het afzetten tegen noord is een kenmerk van de Toksjoo. "Ik noem de Kop van Zuid altijd Stront van Noord. Waarom? Omdat er toentertijd veel mensen uit Crooswijk en het Oude Noorden zijn komen wonen, in plaats van de zuiderlingen", zegt Pot.

"Gewoon een beetje trappen inderdaad en dan trappen ze ook terug", zegt de presentator. Hij bedoelt het niet vervelend. "Aan het eind van de rit zitten we toch allemaal in de Kuip, in Ahoy of in het Luxor. Allemaal zuid, toevallig."