Sportbedrijf moet sport in Rotterdam verbeteren

Na eerder de haven, de bibliotheek en de RET wordt nu ook het beheer en het onderhoud van sportaccommodaties in Rotterdam verzelfstandigd. Het wordt nu ondergebracht in het Sportbedrijf Rotterdam.

Het doel is de sportaccommodaties en het aanbieden van sport verder te verbeteren. Er moet meer geluisterd worden naar de wensen van de gebruikers. Dat gaat makkelijker als het een apart bedrijf is.

Wethouder Adriaan Visser: “Een zwembad bijvoorbeeld maakt bij de gemeente onderdeel uit van de afdeling vastgoed. Daar zitten allemaal regels aan. Stel dat je in de wachtruimte wifi wil aanleggen, dan duurt dat ontzettend lang bij de gemeente. Als je het zelf kan regelen, gaat het sneller en simpeler."

Ook kan er nu beter gewerkt worden aan de leegstand van bijvoorbeeld gymzalen. De gemeente kan het niet commercieel verhuren, het sportbedrijf wel.

Geen hoge kosten

Sporters hoeven niet bang te zijn dat de tarieven nu ineens flink omhoog gaan. Het sportbedrijf is geen commercieel bedrijf dat winst wil maken.

“Wij maken een jaarlijkse afspraak, een contract zeg maar tussen de gemeente en het sportbedrijf. De tarieven blijven gelijk naast de jaarlijkse inflatie, maar dat is nu ook al zo. Er gaat geen sprake zijn van tariefsverhoging", zegt wethouder Visser.

Ook zal het aanbod van sporten niet minder worden. Het sportbedrijf kan wel met meer aanbod komen. “We hebben duidelijke afspraken over de locaties en over het aanbod.”