Auto uitgebrand in Rotterdam-Zuid Foto: AS Media

Aan de Overijsselsestraat in Rotterdam-Hillesluis op Zuid is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto uitgebrand. De brandweer heeft de brand geblust.

De auto raakte zwaar beschadigd. Volgens getuigen zou de brand zijn aangestoken. In het voertuig lag een stoeptegel die dwars door de ruit van de auto zou zijn gegooid. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden voor de autobrand in Rotterdam-Zuid.