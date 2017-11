Drechttunnel deels gesloten door ongeluk A16

Op de A16 richting Breda staat een file door een ongeluk met een auto en een vrachtwagen. De rechtertunnelbuis van de Drechttunnel is gesloten voor verkeer.

Het ongeluk gebeurde rond 07:00 uur op de A16 bij Dordrecht. Daarbij werd ook een slagboom geraakt. Die wordt gerepareerd. Dat zal naar verwachting tot 09:30 uur duren.

De auto en vrachtwagen worden geborgen. Automobilisten kunnen omrijden via de N3 of de A29 of met vertraging door de linkertunnelbuis.

Op de A29 richting Rotterdam ontstond een file door een aanrijding bij de Heinenoordtunnel.