Fransman met 3,5 kilo harddrugs gepakt

Een 25-jarige Fransman heeft weinig plezier overgehouden aan zijn ritje over de A16. De man had 3,5 kilo harddrugs, vermoedelijk heroïne, in zijn auto verstopt.

De Fransman werd tijdens een routinecontrole bij Zwijndrecht aan de kant gezet. Tijdens het doorzoeken van zijn auto vond de politie onder het dashboard een verstopplek. Daarin zaten de harddrugs. De politie vermoedt dat het heroïne is, maar moet dat nog testen. De man is aangehouden.