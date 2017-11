Botteghin en Everse vandaag in FC Rijnmond

Eric Botteghin komt vandaag uitgebreid aan het woord in FC Rijnmond. De verdediger van Feyenoord praat in de voetbaltalkshow van TV Rijnmond over zijn blessure, de contractverlenging en de stichting Power2fly.

Botteghin en zijn vrouw Melina zijn ambassadeurs van Power2fly dat geld inzamelt om kansarme kinderen in Brazilië een betere toekomst te geven. Aan tafel in de studio van FC Rijnmond zit Jan Everse. De eenmalig international haalde ooit Botteghin naar Nederland en liet hem debuteren bij PEC Zwolle. Everse heeft sindsdien geroepen dat de verdediger goed genoeg is voor de Nederlandse top en kreeg twee jaar geleden eindelijk zijn gelijk toen Botteghin aantoonde het niveau van Feyenoord aan te kunnen.

Verder wordt in FC Rijnmond gesproken over de recente prestaties van Feyenoord, Excelsior en Sparta. Met name het bemoedigende optreden tegen Manchester City van de landskampioen zal aan bod komen. De wekelijkse stelling is dan ook als volgt:

FC Rijnmond is vrijdag vanaf 16.00 uur live te volgen via www.facebook.com/rtvrijnmondsport. Om 17.15 uur is de talkshow te zien op tv, met daarna ieder uur een herhaling.