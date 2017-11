Deel dit artikel:











Mannen ontvluchten winkelgekte op Black Friday in de mancave Vrouwen mogen niet komen, voor hen is de mancave verboden terrein In de mancave kan naar hartelust worden gesport Bedenker van de mancave Dominique van Elsacker is straks de enige vrouw die is toegestaan in de mancave

Je kunt er bijna niet aan ontkomen: het is Black Friday. Dé dag om koopjes op de kop te tikken. Een paradijs voor shopaholics, maar een crime voor mannen die niet van winkelen houden en door hun geliefde op sleeptouw worden genomen. Voor die laatste groep is er in Rotterdam een Mancave ingericht.

Niet meer eindeloos slenteren door winkelstraten of wachten op een stoeltje bij de paskamer. In het 'mannenhol' kunnen mannen naar hartelust videospelletjes spelen, Playstation demo's bekijken, darten, golven en bier drinken. Voor vrouwen is de mancave verboden terrein. De Rotterdamse stylist Fred van Leer opende de cave in de Urban Department Store op de Korte Lijnbaan rond 11:00 uur.

Black Friday is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten . Rotterdam pakt dit jaar groot uit. De winkels zijn open tot 23:00 uur, er zijn winacties en op de trappen van de Koopgoot draait een dj.