25 november in Chris Natuurlijk: Zoogdieren in de tuin

Zoogdieren in Rotterdamse tuinen, polderboek 100Waard en romandebuut Michelle van Dijk in Chris Natuurlijk van 25 november.

Wat scharrelt daar in de tuin?

Tussenstand

Egels, steenmarters, bunzingen, vossen, maar vooral katten worden tot nu toe gezien op de foto's van wildcamera's in Rotterdamse tuinen. Voor het onderzoek naar zoogdieren in Rotterdamse stadstuinen, werken de ecologen van Bureau Stadsnatuur Rotterdam (bSR) samen met de Wageningen Universiteit , de Zoogdiervereniging en Stadsbeheer Rotterdam.Het onderzoek is in het voorjaar van 2017 begonnen en loopt nog tot mei volgend jaar.Hoog tijd voor een tussenstand. Nu al blijkt dat Rotterdam-Zuid andere zoogdieren telt dan Rotterdam-Noord. Samen met de onderzoekers kijkt Chris Natuurlijk in een tuin in Rotterdam-Zuid welke zoogdieren daar op de foto zijn gezet door de wildcamera. Ook de "bijvangst" , zoals vogels en zelfs een grasmaaier komen langs op de foto's.

100Waard

Chris Natuurlijk trekt de Alblasserwaard in. De makers van het boek 100Waard - met honderd portretten van streekbewoners in de leeftijd van 1 tot 100 jaar uit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden - komen aan het woord over het boek en het leven op het platteland en ook twee geportretteerden vertellen hun verhaal in Chris Natuurlijk.

Darko's lessen

Michelle van Dijk (Vlaardingen, 1981) vertelt over haar debuutroman Darko's lessen, een boek over een Servische jongen in Rotterdam die verliefd wordt op zijn vroegere lerares Janna, die 15 jaar ouder is dan hij.

Over Chris Natuurlijk

