Politie: 'Pas op voor nepfactuur telefoonseks'

De politie waarschuwt voor nepfacturen voor telefoonseks. Een man uit Sliedrecht meldde zich afgelopen week met een verdachte rekening uit Tsjechië.

In de factuur staat dat op een bepaalde datum en tijdstip is gebeld naar een telefoonnummer van een sekslijn.

In de factuur is te lezen dat de man 90 euro moet betalen voor de gepleegde sekstelefoontjes. Daarbovenop zijn aanmaningskosten van 45 euro in rekening gebracht. Voor verdere vragen zou de man contact moeten opnemen met zijn provider.

Ook zegt de afzender van de brief, RSM uit Tsjechië, dat het bedrag binnen acht dagen betaald moet zijn. Als de ontvanger dat niet doet kan dat leiden tot 'bijbehorende gevolgen'.

De Sliedrechter bracht de valse factuur woensdag langs bij het politiebureau in zijn woonplaats. Volgens een politieagent is de man nog steeds gelukkig met zijn vrouw en klopt er niks van de factuur.

Naast de politie waarschuwt ook de Nationale Fraudehelpdesk mensen voor de neprekening.