D66 Rotterdam gooit raadslid Verveen uit fractie

Jos Verveen is niet langer lid van de fractie van D66 Rotterdam. De gemeenteraadsfractie heeft de samenwerking per direct met hem opgezegd, schrijft de fractie vrijdag op de website.

Reden van het vertrek van Verveen is dat hij afspraken meerdere keren niet is nagekomen, zo licht fractievoorzitter Samuel Schampers toe. "Dit was onvermijdelijk."

De druppel die de emmer deed overlopen, was een interview woensdag met Verveen in het AD. Verveen liet zich kritisch uit over zijn fractie en noemde de partij "te volgzaam".

Volgens D66 was het onmogelijk om met Verveen samen te werken. De partij zegt dat er tevergeefs meerdere pogingen zijn ondernomen om het vertrouwen te herstellen.

"We hebben meerdere keren gepraat, maar hij bleef het vertrouwen beschamen. En we geloven niet in verbetering", aldus de fractievoorzitter.

Coalitie

D66 maakt deel uit van het Rotterdamse college. Met het vertrek van Verveen verliest de coalitie haar meerderheid. Schampers maakt zich daar echter geen zorgen over.

"De meeste dossiers zijn besproken. We gaan ervan uit dat andere partijen geen misbruik zullen maken van deze interne problemen."

'Deur is dicht'

Verveen was jarenlang het meest zichtbare raadslid van D66 en maakte zich vooral hard voor een beter uitgaansleven in Rotterdam.

Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met zijn zetel. De keuze is aan hem, zegt Schampers. "Hij kan hem aan D66 teruggeven of doorgaan als zelfstandig raadslid."

Een toekomst bij D66 is in elk geval uitgesloten. Schampers: "Nee is nee en de deur blijft dicht."