Verveen zelfstandig raadslid na gedwongen vertrek fractie D66

Jos Verveen blijft lid van de Rotterdamse gemeenteraad en gaat door als Fractie Verveen. De gemeenteraadsfractie van D66 zette Verveen vrijdag per direct aan de kant vanwege gebrek aan vertrouwen.

"Ik weet van niks. Dit is de eerste keer dat ik het woord vertrouwen hoor", zegt raadslid Verveen vrijdagmiddag in reactie op zijn onvrijwillige vertrek uit de fractie.

Verveen hoorde het nieuws 's ochtends toen hij door de partij werd gebeld. "Ik heb het voor kennisgeving aangenomen."

Transparant

De Rotterdamse fractie verwijt Verveen dat hij het vertrouwen beschaamt . Hij zou afspraken meerdere keren niet nagekomen zijn, ondanks dat de partij hem daar meerdere keren op had aangesproken, aldus fractievoorzitter Samuel Schampers.

De druppel die de emmer deed overlopen is een interview met het AD dat hij eerder deze week gaf. Hij uitte daarin stevige kritiek op de partij.

"Ik sta nog steeds achter wat ik heb gezegd. De partij noemt zich transparant, maar er staan opeens allemaal nieuwe mensen voor mij op de lijst", vertelt hij over de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

Twee fracties

In de praktijk betekent dat vooralsnog dat D66 Rotterdam uit twee fracties bestaat. Het is nog onbekend of het partijbestuur dat toestaat.

D66 is een van de partijen die in het Rotterdamse college zit. De coalitie komt door het vertrek van Verveen één stem tekort voor een meerderheid. "We zullen zien hoe dat gaat", aldus Verveen. "Ik ben er niet op uit om mijn positie te misbruiken."

Verveen zit sinds 2010 in de Rotterdamse gemeenteraad en staat bekend als het meest zichtbare raadslid van D66. Verveen hield zich in de raad voornamelijk bezig met cultuur en het uitgaansleven in Rotterdam.