Van Beek: 'Prestatie geeft vertrouwen voor vervolg competitie'

Feyenoord verloor deze week ook de vijfde wedstrijd in de Champions League, maar de Rotterdammers speelden bij Manchester City wel een goede wedstrijd. Pas vlak voor tijd ging het fout tegen de Engelse topclub. "Een nederlaag is altijd een nederlaag, maar de prestatie geeft wel vertrouwen voor het vervolg van de competitie," zegt Sven van Beek.

De verdediger is weer helemaal terug na lang blessureleed. "Het is mooi voor mij dat ik weer wedstrijden mag spelen. Mooi dat ik er weer sta," vervolgt hij. Getwijfeld heeft Van Beek niet. "Ik heb voor mijn blessure bewezen dat ik het kan, dus waarom niet daarna?"

Feyenoord heeft het moeilijk dit seizoen, scoort met name heel weinig. "We creeeren genoeg, vorig jaar maakten wij die kansen sneller af. Nu vliegen ze er niet in."

FC Groningen - Feyenoord begint zaterdag om 19.45 uur.