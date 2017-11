Sparta mist vijftal tegen FC Utrecht

Sparta-trainer Alex Pastoor kan zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht niet beschikken over Janne Saksela, Paco van Moorsel, Bart Vriends én de geschorsten Mark Veenhoven en George Dobson.

De drie eerstgenoemden ontbreken al langere tijd. Van Moorsel maakte vorige week nog wel minuten bij Jong Sparta. Hij mag in de winterstop vertrekken. Ook Vriends kan op zoek naar een andere club.

Sparta is al vier duels ongeslagen in de eredivisie. FC Utrecht staat vijfde in de competitie met twintig punten. Pastoors ploeg bezet de veertiende plek met elf punten.