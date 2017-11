Deel dit artikel:











Feyenoord mist alleen Botteghin en Van der Heijden Nicolai Jorgensen

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen gewoon beschikken over Jeremiah St. Juste, Bart Nieuwkoop en Nicolai Jorgensen. De twee eerstgenoemden speelden dinsdag niet tegen Manchester City, Jorgensen viel in. 'St. Juste had last van zijn knie, dus kreeg rust. Met Bart wilde ik geen risico nemen en Nicolai was niet helemaal fris. Zij kunnen morgen gewoon spelen.'

Van Bronckhorst mist in Groningen alleen de langer geblesseerden Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin. Vorig seizoen won Feyenoord nog overtuigend in Groningen met 0-5. 'Zij zaten in een moeilijke fase, maar vorige week wonnen ze wel van Vitesse. Zij zullen ten koste van alles van ons willen winnen. FC Groningen is altijd moeilijk, al was het vorig seizoen wel makkelijk. Dat zal morgen anders zijn.' De Feyenoord-trainer gaf verder aan dat de bekritiseerde Brad Jones vooralsnog gewoon zijn nummer één is onder de lat.