Deel dit artikel:











De Hef decor voor filmopnames over mei 1940 Mariniers in kleding van 1940 op de Hef. Huidige mariniers op de Hef Het val is naar beneden gehaald voor opnames film mariniers

De Hef in Rotterdam is vrijdagochtend bezet door het Korps Mariniers. Op de brug wordt een film gemaakt over de verdediging van de Maasbruggen in mei 1940. Toen verdedigden de mariniers de bruggen tegen de Duitsers. Een dag later werd de stad gebombardeerd.

De film is begin volgend jaar te zien in het Mariniersmuseum in Rotterdam. Naast mariniers in militaire kleding van 1940, worden er ook huidige mariniers gefilmd om de verbinding tussen vroeger en nu te leggen, zegt Christina Qualm van het museum. Voor de opnames is het val in de Hef naar beneden gehaald. "Ik vind het heel gaaf om een stuk geschiedenis te laten zien", zegt Sander die een marinier speelt.