'Oplossing voor Van Moorsel, geen ontwikkeling bij Volas' Alex Pastoor

Paco van Moorsel en Bart Vriends kunnen in de winter uitkijken naar een andere club. Beide spelers, momenteel geblesseerd, komen niet in de plannen van trainer Alex Pastoor voor. 'Paco is lang geblesseerd geweest, zit in de categorie spelers waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Fit is hij een meerwaarde, maar dat is te vaak niet gebeurd.'

Deze week nam Sparta al afscheid van zomeraankoop Dalibor Volas. 'Hij had niet het niveau wat wij verwachtten. Dan kun je de rit uitzingen of onderweg afscheid nemen. Dat laatste is gebeurd. Wij hadden niet het gevoel dat hij zich zou verbeteren. In het begin, in de voorbereiding, gun je hem tijd. Maar we hebben geen ontwikkeling meer gezien.'