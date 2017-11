Optredens in Oude Luxor werden Toon Hermans te veel

Het was in 1971, maar Bep van der Heijden weet het nog als de dag van gisteren. Cabaretier Toon Hermans stond tien weken in het Oude Luxor op de Kruiskade. De Rotterdamse bracht als ouvreuse bezoekers naar hun plek in het theater.

"Iedere avond stonden mensen in lange rijen. Van het Oude Luxor, tot om het hoekje aan het Stadhuisplein. Toon Hermans was de eerste in de jaren zeventig en tachtig die voor zulke volle zalen optrad."

Artiestenroute

Toon Hermans is een van de artiesten die door het Luxor komende tijd wordt geëerd vanwege het 100-jarige bestaan van het theater. Van het oude naar het nieuwe Luxor komen masten te staan met portretten van grote artiesten die ooit in het Luxor hebben opgetreden.

Particulieren en bedrijven kunnen een beeltenis adopteren. Het ochtendprogramma van Radio Rijnmond wil Hermans adopteren. Op de facebookpagina van Wakker@Rijnmond is meer informatie te vinden.

"Alles was uitverkocht", vertelt Van der Heijden, terwijl ze in haar flat aan de voet van de Erasmusbrug herinneringen ophaalt over de voorstelling van Hermans

De Rotterdamse leerde de cabaretier en muzikant persoonlijk kennen toen hij weken achter elkaar in het Luxor stond. Een aardige, innemende man, met een sprekend gezicht, die aan het einde van de tour alle mensen van het theater trakteerde op een groot buffet in het Hilton Hotel.

Depressief

Maar het succes van Hermans had een keerzijde. Tien weken spelen in het Oude Luxor en 65 duizend kaartjes verder werd het hem te veel, weet oud-manager Herman van Hoven. Hij was depressief.

"Hij zat in het Hilton Hotel en zag iedere dag mensen in lange rijen staan voor hem. Hij kreeg een klap van hoe druk het was." Maar er was meer. Mensen hadden kritiek, omdat Hermans niet links genoeg was. Van Hoven: "Het was alles bij elkaar." Hermans bleef na zijn depressie jarenlang uit het theater.

Fan en vriend

Van Hoven begon ooit als chauffeur van de cabaretier. Toeval was dat. "Hermans werd gehuldigd in het Sportpaleis en iemand moest hem brengen. Ik heb toen mijn vinger opgestoken en was sindsdien zijn chauffeur", zegt de Belg lachend.

Al van kleins af aan was Van Hoven groot fan. Naar zoveel mogelijk shows sleepte hij vrienden mee die Hermans niet kenden. "Dan had ik weer een alibi."

De twee werden later goede vrienden. Van Hoven was geregeld testpubliek van Hermans als hij hem met een smoes naar zijn huis lokte.

"Dan zat ik daar, liet hij een liedje horen en stond hij om een hoekje te kijken hoe ik het volgde. Als mijn aandacht weg was of als ik even zuur keek, dan zei hij: niemand zal dat liedje nog horen. Zo was hij, als je het niet goed vond. Gelukkig vond ik het meestal wel goed."

Tijdloos

De voormalig manager denkt dat Hermans zo populair was, omdat hij tijdloze humor had. Zo blijft zijn sinterklaassketch grappig, omdat het niet aan actualiteit gebonden is, zegt Van Hoven.

"Heel mooi was. Ik heb een eigen theatertje", begint Van Hoven zijn laatste anekdote over Hermans. "Als daar dan iemand kwam optreden, zei ik: bedankt voor deze mooie avond die jullie mij gegeven hebben en als ik voor jullie ook eens iets kan doen, dan moet je het maar zeggen."

"Ik vertelde dat aan Toon en vanaf toen eindigde hij daarmee elke show. Hij heeft daar nooit iets over gezegd tegen me, maar ik ben er blij mee. Het zijn de laatste woorden die hij tijdens zijn laatste voorstelling in Eindhoven heeft uitgesproken."