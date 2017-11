Van Nelle Fabriek verandert in sneakerwalhalla

Sneakerliefhebbers kunnen hun geluk niet op komend weekend in de Van Nelle Fabriek. De locatie transformeert in een droom voor liefhebbers van bijzondere sportschoenen tijdens Sneakerness, een van de grootste sneakerevenementen ter wereld.

Tijdens de beurs kunnen verzamelaars sneakers en kleding kopen. Het is voor het eerst dat het evenement in Rotterdam plaatsvindt. Eerdere edities vonden onder meer plaats in Johannesburg, Düsseldorf, Parijs, Moskou, Berlijn en Warschau.

Sneakergekken

Blogster Ginney Noa schrijft op haar populaire website over haar sneakercollectie . De laatste tijd koopt ze minder sneakers dan voorheen. Haar collectie is geslonken van 250 naar zo'n 100 paar sportschoenen.

Toch blijft haar liefde voor de sneaker groot: "Ik word er mee wakker en ga er mee naar bed. Elke keer blijf ik checken welke sneakers uitkomen, nieuwe sneakers kopen."

Extra lastig voor Ginney is haar schoenmaat. "Ik heb maat 36. Daarin worden niet veel speciale schoenen uitgebracht, dus ik moet echt speuren."

Ruimtegebrek

Tim Beumers, voormalig rapper van rap formatie VSOP, heeft 242 paar schoenen, vertelde hij vrijdagochtend op Radio Rijnmond. "Dat gevoel wanneer je nieuwe schoenen aan hebt, je een centimeter langer bent en net een stapje sneller loopt. Dat wil ik het eigenlijk het liefst elke dag."

Beumers houdt zijn liefde voor sneakers in bedwang door ruimtegebrek. "Ik heb op dit moment precies ruimte voor 242 paar. Ik heb me voorgenomen niet een nieuwe plank te bouwen, want voor je het weet, koop ik er weer vijftig paar." Als hij schoenen heeft die hij niet veel draagt, gaan ze de deur uit.

Iedereen op naar de Van Nelle Fabriek? Als het aan Ginney ligt wel. "Ik denk dat het heel erg leuk is om te zien hoe groot dit is, ook voor mensen die er niets mee hebben."