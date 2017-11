Deel dit artikel:











Schaken geëmotioneerd tijdens boekpresentatie Ruben Schaken signeert zijn eigen boek

'Einde aan de bullshit', zo heet de biografie van oud-Feyenoorder Ruben Schaken. Vrijdag was de boekpresentatie in The Harbour Club in Rotterdam en de inmiddels voormalig voetballer gaf het eerste exemplaar aan zijn moeder. Tom Beugelsdijk, teamgenoot van Schaken bij ADO Den Haag, kreeg de tweede.

Schaken was in het bijzijn van Beugelsdijk, Lex Immers en meer bekenden zichtbaar geëmotioneerd. Voetbaltrainer Joop Gall, die hem ontdekte en naar BV Veendam haalde, was ook aanwezig in Rotterdam. Afgelopen seizoen zette Schaken een punt achter zijn loopbaan. Hij speelde onder andere bij Veendam, Cambuur, VVV-Venlo, Feyenoord en ADO Den Haag. Wie kans wil maken op een gratis exemplaar van het boek van Ruben Schaken, moet nu een mail sturen naar sport@rijnmond.nl. Onder de inzenders verloten we er één. Alleen de winnaar krijgt bericht van ons.