Woonbron fuseert met Humanitas Huisvesting

De 2500 huurders van Humanitas Huisvesting hoeven zich minder zorgen te maken over de toekomst van hun wooncorporatie. Humanitas gaat fuseren met stadgenoot Woonbron.

Voor de fusie is wel de hulp nodig van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het fonds moet 125 miljoen euro moet inleggen om de samenwerking mogelijk te maken.

Vorig jaar werd duidelijk dat Humanitas Huisvesting niet op eigen benen verder kon. De corporatie was na de scheiding van Humanitas Zorg in financiële problemen geraakt. De jaarrekeningen van 2015 en 2016 zijn nog steeds niet af. Ook was de administratie een grote chaos en was er veel achterstallig onderhoud.

Eind 2016 werden de eerste gesprekken tussen beide corporaties opgestart. Ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw sloot aan. Het fonds ondersteunt corporaties die in de problemen komen.

Volgend jaar moet de fusie een feit zijn. Humanitas en Woonbron hebben vooral bezit in Rotterdam en de Rotterdamse randgemeenten.