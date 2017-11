Deel dit artikel:











FC Rijnmond: 'Hoeveel fouten mag Jones nog maken bij Feyenoord?' FC Rijnmond met Jan Everse

Jan Everse was vrijdag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. Hij zat aan de desk bij presentator Etienne Verhoeff, Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel en oud-voetballer Geert den Ouden. Uiteraard ging het over Feyenoord, het duel bij Manchester City van deze week, én de positie van keeper Brad Jones. 'Hoeveel fouten mag Jones nog maken voordat Kenneth Vermeer weer een kans krijgt,' vraagt Everse zich af.

Natuurlijk kwamen ook Sparta en Excelsior aan bod in FC Rijnmond. Verder een reportage over Eric Botteghin, de Feyenoorder die al weken geblesseerd aan de kant zit.