Botteghin: ambassadeur voor kansarme Braziliaanse kinderen

Eric Botteghin revalideert momenteel van een zware knieblessure. Hij hoopt na de winterstop weer bij de selectie van Feyenoord aan te sluiten, maar de Braziliaan heeft in zijn leven een totaal ander doel voor ogen. De centrale verdediger wil zoveel mogelijk mensen helpen.

Botteghin zet zich namelijk in als ambassadeur voor de stichting Power2Fly, een organisatie die zich inzet voor kansarme kinderen in Brazilië. Hij vindt het belangrijker om andere mensen te helpen: "Ik denk dat je een goed mens bent als je andere mensen helpt. Maar natuurlijk ben ik ook profvoetballer. Daar wil ik ook het maximale eruit halen." De Braziliaan is blij dat mensen in Nederland meedenken en -helpen in zijn vaderland.

Power2Fly helpt met een project mee om kinderen van de straat te houden. De organisatie probeert dat te doen met sporten en Engelse lessen. Het doel is dat meer kinderen hun school afmaken. Botteghin wil daar graag een steentje aan bijdragen: "Ik heb hier alles. Een mooi leven. Ik zie de situatie van deze mensen. Als ik iets terug kan doen, dan doe ik het graag."